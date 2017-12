Doña Cecilia ofrece al Museo de Lérida sus servicios para reproducir los bienes de Sijena

Cecilia Giménez, famosa por su restauración del Ecce Homo, ha querido prestar sus servicios al Museo de Lérida y reproducir los Bienes de Sijena.

Ante todo este caos, Doña Cecilia ha decidido poner un poco de orden en todo este asunto, y de un modo totalmente altruista ayudará al museo catalán reproduciendo una a una todos los bienes que el museo ha acabado trasladando a Sijena. “Lo que está ocurriendo es un sinsentido, y creo que solo yo puedo poner punto y final a toda esta locura que se está viviendo”, comentaba Cecilia.

Los labores de Doña Cecilia

El acuerdo parece inminente. Una vez esté todo solucionado entre Lérida y Sijena, el museo catalán se encargará de entregar a Cecilia todos los planos de las piezas que tendrá que reproducir. Basándose en las cajas sepulcrales, retablos y pinturas románicas originales, Doña Cecilia ya está empezando a imaginar en cómo representarlos para que no se parezcan a los verdaderos.

“No estoy muy segura, pero he pensado en utilizar pinturas de dedo para las pinturas, plastilina para darle un toque más moderno a los retablos y gomets de colores para los demás bienes”, explicaba la restauradora. “Entre eso y lo que se me vaya ocurriendo pondré fin a las discusiones”, apostillaba.

La ONU proclamará a Cecilia Giménez intermediara oficial entre Cataluña y Aragón

Debido a la gran labor de entendimiento que Doña Cecilia ha ejercido entre ambos pueblos, la ONU ha querido recompensar su trabajo ofreciéndole el puesto de intermediaria entre ambos pueblos. De este modo se convierte en la única persona que podrá ayudar en todo este caos del modo que ella mejor considere.

“Van a empezar a cambiar muchas cosas a partir de ahora”, comentaba ella misma. “Ahora que ya tenemos los bienes, empezaré a traer los caprichos que siempre he querido y no he podido tener”, añadía entre risas.

Noticia basada en una idea propuesta por “Miguel Giménez” a través del formulario ‘Envía tu noticia‘.